Рязанка пожаловалась на грязь в маршрутке

Жительница Рязани пожаловалась на грязь в одном из автобусов, обслуживающих коммерческий маршрут №62. Об этом она написала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.



– Посмотрите в какой грязи возят пассажиров перевозчик в маршрутке номер 62?! Безобразие?! Где надзорные органы??? – написала Марина Чистохвалова.



Администрация Рязани отреагировал оперативно, оставив комментарий: «передали эту информацию специалистам управления транспорта для подготовки ответа».

