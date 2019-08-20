Рязанец забил до смерти мать во время ссоры

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером 11 апреля 2019 года. Мужчина вместе с матерью и знакомыми выпивал у себя в квартире в одном из домов на улице Черновицкой. Между женщиной и сыном случился конфликт из-за того, что она отказалась дать денег на спиртное. Мужчина жестоко избил мать, через некоторое время 57-летняя рязанка скончалась от полученных травм.



В настоящее время уголовное дело передано в суд.

