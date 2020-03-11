Рязанцы увидят программу «Цирк зажигает огни»

14 марта в Рязанском государственном цирке состоится премьера программы «Цирк зажигает огни» под руководством Юрия Мерденова. На пресс-конференции, посвящённой старту нового шоу, артисты рассказали о том, что ждёт рязанских зрителей.

Программа собрана в лучших традициях советского цирка и наполнена ярким номерами с участием дрессированных животных, акробатов и талантливых весёлых клоунов.

Представительница звёздной цирковой династии Лилия Просвирнина выведет на манеж дрессированых кошек. Зрители увидят кошек разной породы, в том числе и красавца мейнкуна.

И детей, и взрослых порадует мастерством медведица Соня, о которой очень тепло и нежно рассказывала её цирковая мама – прекрасная и хрупкая дрессировщица Алия Такшантова. Всех своих мохнатых подопечных она называет «людьми» и «детьми». Именно так – как родители к детям – относятся здесь все дрессировщики к своим животным.

Головокружительные трюки исполнят заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова и её партнер Константин Агунович.

Настоящим сюрпризом и для зрителей, и для самих артистов станет выступление обезьянок-пародистов Натальи Якубовой: они будут копировать канатоходцев, прыгать с балансом и завязанными глазами, выполнять джигитовку с кинжалами и саблями.

– Это будет добрая пародия на наши цирковые номера, – рассказала Наталья.

Веселить публику будет талантливый дуэт ковёрных Сергея Гульченко и Юрия Филатова «Джамелли». В переводе с итальянского это означает «близнецы». Как рассказали сами клоуны, они примерят много разных амплуа, но точно не будут ссориться, как настоящие братья.

Практически все артисты уже были в Рязани. Многие заметили улучшения после ремонта, рассказали, что на арене рязанского цирка им очень удобно и комфортно, и пригласили зрителей на представление.