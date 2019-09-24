Рязанцы увидели «Асю» в исполнении севастопольского театра

Во вторник, 24 сентября, актёры из Севастополя показали в Рязани спектакль «Ася». Постановку в жанре элегии по одноимённой повести И.С. Тургенева поставили на сцене Рязанского театра юного зрителя.

На сцене сохраняются неповторимые тургеневские пейзажи, а слова автора гармонично сочетаются с действием на сцене. Вместе с рассказчиком мы погружаемся в воспоминания господина NN и любуемся «тургеневской девушкой» Асей.

В спектакле играют:

Автор – Александр Костелев

Господин NN – Данил Высоцкий, заслуженный артист г. Севастополя

Гагин – Владимир Соловьёв

Ася – Екатерина Ганина

Севастопольский театр Юного зрителя показывает «Асю» на рязанской сцене 24 сентября. 25 сентября рязанцев ожидает спектакль «Хозяйка медной горы», а 26 сентября – «Малыш и Карлсон».