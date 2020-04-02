Рязанцы проведут 17 театральных вечеров онлайн

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Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра кукол ВКонтакте и на YouTube-канале. Здесь в течение 17 вечеров можно будет смотреть капустники, юбилеи, большие гастроли, красочные церемонии награждения.

Оригинальные, яркие, масштабные шоу, теплые воспоминания и удачные шутки помогут укрепить иммунитет и избавят от стресса.

3 апреля в 19.00 можно посмотреть первую церемонию награждения победителей Регионального театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены».

На сцене: Рязанский Губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Сергея Оселкова, Элла Хрусталева, театр танца «Огни», песочное шоу «Lantarium».

Ведущие церемонии: актриса театра и кино Мария Звонарева и телеведущий и шоумен Антон Зорькин.

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