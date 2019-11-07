Рязанцы пожаловались на маршрутки до Семчино

Рязанцы пожаловались в соцсетях на ситуацию с транспортом в посёлке Семчино. Пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора, в Семчино ходит большое количество маршруток.

– Пустили маршрут №17, хотя там уже есть 98 и 53, маршруток очень много, особенно вечером, – говорится в посте.

Автор отметила, что из-за большого количества маршрутных автобусов, которые «паркуются как хотят», бывает трудно доехать до ближайшего магазина или улицы Школьной. Также водители постоянно стоят с включёнными двигателями, «загрязняя воздух», и целый день громко сигналят.

Ещё одна претензия коснулась мусора, который остаётся от водителей.

– Про мусор – это вообще отдельный разговор, он за ними просто не убирается и не вывозится, – пишет автор. – Хозяин настолько жадный, что даже туалет для водителей не поставил, ходят в соседние кусты к жилым домам, из-за чего запах стоит соответствующий, и при всём честном народе, а мимо ходят дети и на всё это смотрят. Какие уж там замечания, просили не бросать мусор, поставить туалет – мат-перемат. А вы говорите – замечания.

В посте также говорится, что весной после визита представителей городской администрации появились биотуалеты для водителей, а также ликвидировали мусор. Но в скором времени ситуация повторилась вновь.