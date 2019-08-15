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Рязанцы посмотрели спектакль с завязанными глазами

В среду, 14 августа, в концертно-выставочном зале на улице Грибоедова молодёжный студенческий театр Рязанского филиала МГИК «Дом напротив» выступил с премьерным спектаклем по одноименной пьесе Альберта Герни «Письма любви». Перед началом спектакля зрителям были предложены черные тканевые повязки, которыми нужно завязать глаза.

– Да, спектакль необычен тем, что направлен на незрячую публику. Сейчас прошу расслабиться, отключить зрение и попытаться настроить остальные органы чувств на работу, – пояснил режиссер-постановщик Роман Маркин.

Перед зрителями открылась любовная история одноклассников Энди и Мелиссы, которые оказались далеко друг от друга, и душу им грели письма. В них герои рассказывали о том, что происходит в их жизни, признавались в любви и даже ссорились.

Публика чувствовала ароматы парфюма, витающего в воздухе на вечернем приёме, слышала шелест бумажной записки, которая передавалась всем классом от Энди Мелиссе, пальцами по бумаге осязала, как же выглядит тот самый рыжий кот, а яркое музыкальное сопровождение помогало дополнять действие через слух.

Необычное решение постановки спектакля не оставило равнодушным ни одного зрителя.

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