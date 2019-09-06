Рязанцы могут увидеть уникальную фотовыставку

В пятницу, 6 сентября, в рязанском «Фотодоме» открыли выставку пинхол-фотографии. На ней представлено 60 работ авторов из разных городов России, Белоруссии, Литвы и Нидерландов. Экспозиция составлена при участии международной общественной организации Союза фотографов-пинхолистов (SPin).

Тематика фотографий не согласовывалась, снимки объединяет только техника, на которую они сделаны: это пинхол – самодельные фотокамеры, в которых отсутствуют линзы.

– Я представляю шесть своих снимков. пинхол подразумевает, что готовый кадр я вижу только в конце. А поэтому КАКУЮ-ТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ ИДЕЮ В эту серию я НЕ ЗАКЛАДЫВАю, – поделилась Марина Герасимова.

На выставке представлены снимки, сделанные на пленку и фотобумагу. По словам куратора выставки, члена SPin Игорь Степанич, каждый автор со своим видением и осмыслением процесса фотографирования через столкновение света и поверхности ловит уникальные фрагменты времени и пространства, которые впоследствии становятся цветными и черно-белыми отпечатками.

Подобная выставка уникальна для Рязани и проводится впервые. Увидеть уникальные кадры рязанцы могут до 25 сентября.