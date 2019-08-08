Рязанцы могут познакомиться с наследием древних городов в филокартии

В среду, 14 августа, в 11.00 в рамках II Международного форума древних городов в экспозиционном зале библиотеки им. Горького откроется выставка «Наследие древних городов в филокартии». Экспозиция подготовлена совместно с Союзом коллекционеров России, Союзом филокартистов России и рядом других объединений коллекционеров.

На иллюстрированных открытках, среди которых основу составляют карточки начала прошлого столетия, перед посетителями предстанут Рязань, Москва, Псков, Великий Новгород, Вологда, Париж, Каир, многие другие древние города. Отдельно будут показаны открытки-коллажи на тему старинных городов, созданные известным московским художником Константином Побединым.

Отдельные витрины выставки посвящены филокартическим и краеведческим изданиям, связанным с древней Рязанью, а также теме отражения историко-культурного наследия древних городов в филумении – коллекционировании спичечных этикеток, коробков, самих спичек и других предметов, связанных со спичками.

Ещё одна витрина порадует посетителей темой, связанной с жителями древних городов. Старинные открытки из серии «Типы России» в экспозиции будут соседствовать с книжными изданиями, посвящёнными этнографии и быту городских жителей, а также с красочными куклами в национальных костюмах из уникальной коллекции Елены Ильинской.