На главную Рязань Культура Рязанцы могут познакомиться с наследием древних городов в филокартии
РязаньКультура

Рязанцы могут познакомиться с наследием древних городов в филокартии

В среду, 14 августа, в 11.00 в рамках II Международного форума древних городов в экспозиционном зале библиотеки им. Горького откроется выставка «Наследие древних городов в филокартии». Экспозиция подготовлена совместно с Союзом коллекционеров России, Союзом филокартистов России и рядом других объединений коллекционеров.

На иллюстрированных открытках, среди которых основу составляют карточки начала прошлого столетия, перед посетителями предстанут Рязань, Москва, Псков, Великий Новгород, Вологда, Париж, Каир, многие другие древние города. Отдельно будут показаны открытки-коллажи на тему старинных городов, созданные известным московским художником Константином Побединым.

Отдельные витрины выставки посвящены филокартическим и краеведческим изданиям, связанным с древней Рязанью, а также теме отражения историко-культурного наследия древних городов в филумении – коллекционировании спичечных этикеток, коробков, самих спичек и других предметов, связанных со спичками.

Ещё одна витрина порадует посетителей темой, связанной с жителями древних городов. Старинные открытки из серии «Типы России» в экспозиции будут соседствовать с книжными изданиями, посвящёнными этнографии и быту городских жителей, а также с красочными куклами в национальных костюмах из уникальной коллекции Елены Ильинской.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани несколько десятков улиц остаются без холодной воды

Рязанцы могут познакомиться с наследием древних городов в филокартии

День физкультурника в Рязани отметят большим спортивным фестивалем

Гражданин Узбекистана «по-братски» предложил взятку рязанскому полицейскому

Обзор новостей за 7 августа

Строительство БСМП в Рязани планируют завершить до конца лета

В центре Рязани загорелся деревянный дом

На бывшего директора рязанской страховой организации завели ещё одно уголовное дело

В Рязани представили сувенирную продукцию Новогодней столицы России 2020

На улице рязанского посёлка нашли обожжённый труп

В Скопинском районе отметили День села

В Рязанской области потеплеет до +27ºС

В Рязань приедет уличный театр кукол «Балаганчик сказок»

Рязанцев приглашают в Константиново на концерт коллектива «Талица»

В Рязанской области пройдёт фестиваль национальных культур

В этом году Школа древних городов пройдёт на территории Торгового городка

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы смогли бесплатно попасть на спектакль Евгения Гришковца

В рязанской филармонии выступил пианист Александр Лубянцев

В Рязани пройдёт музыкальный конкурс с призовым фондом 3,6 миллиона рублей