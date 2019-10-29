Рязанцев приглашают в «Школу новогоднего настроения» и «Академию Дедушки Мороза»

В ресурсном центре «ДОМ ТОС» продолжается подготовка к новогодним праздникам в ТОС и «Рязань – Новогодняя столица 2020». Все желающие могут пройти обучение в «Школе новогоднего настроения» и «Академии Дедушки Мороза». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В «Школе новогоднего настроения» активистов научат украшать дворовые территории и создавать праздничные фотозоны. Ученики «Академии Дедушки Мороза» узнают, как писать сценарии для дворовых праздников, разрабатывать анимационные программы, подбирать музыку.

На первом занятии активистам рассказали о том, как создавать образ Деда Мороза, рассмотрели особенности костюма. На следующих занятиях активисты будут расписывать новогодние игрушки, создавать костюмы и фотозоны, а также узнают о новых играх. Итогом обучение станут практические навыки, которые участники продемонстрируют на праздничных площадках города.

Ближайшее занятие пройдёт 11 ноября. Записаться на бесплатное обучение можно по телефону 8 (4912) 95-69-16. Занятия проводятся по адресу ул. Каширина, д. 1 (3 этаж).