Рязанцев приглашают на выставку портретов молодых мужчин

В среду, 12 февраля, в 18.30 «Фотодом» приглашает на открытие выставки Нины Рэтбоун «Мужское». 30 чёрно-белых постановочных и жанровых портретов молодых мужчин, 30 образов своих друзей и незнакомцев, случайно «пойманных» объективом фотоаппарата, теперь автор представляет на суд зрителя. Эта экспозиция – часть объёмного проекта Нины, посвящённого телесной красоте.

– К сожалению, в нашем обществе распространено немало стереотипов и табу. Например, многие уверены, что мужчине не пристало быть объектом фотосъёмки, что это чисто «женская» прерогатива. Этой выставкой я смею предположить обратное и продемонстрировать, как может раскрыться настоящая мужественность, если побороть страх и рискнуть проявить свои настоящие чувства, и в ответ обрести безусловное принятие себя, – поясняет сферу своих фотографических экспериментов Нина Рэтбоун. – Для наиболее точной визуализации этого архисложного психологического акта выбор чёрно-белой стилистики в фотографировании был более чем оправдан: только так можно было передать всю глубину и искренность момента.

По признанию автора выставки, влияние на её творчество оказали Bruce Weber, Anton Corbijn и Nobuyoshi Araki.

– Работы этой тройки фотографов получили наибольший отклик в моей душе, что посвящённый зритель сможет без труда обнаружить в моих работах, побывав на выставке «Мужское», – заявляет Нина Рэтбоун.

Познакомиться с экспозицией «Мужское» от Нины Рэтбоун можно до 4 марта в «Фотодоме» на Почтовой, 58.