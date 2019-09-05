Рязанцам рассказали, как отличить легальные микрофинансовые организации от нелегальных

В четверг, 5 сентября, рязанским журналистам рассказали об особенностях рынка микрофинансовых организаций. Брифинг на эту тему состоялся в Отделении по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. Заместитель управляющего отделением Сергей Никоноров отметил, что микрофинансовые организации – часть финансовой системы страны.

Не всегда все желающие могут получить деньги в банке. Для этого необходимы документы, подтверждающие платёжеспособность заёмщика, и время на принятие решения. А в МФО деньги выдаются проще и быстрее. Поэтому и спрос на займы в МФО растёт, и линейка их продуктов расширяется.

В соответствии с действующим законодательством, микрофинансовые организации делятся на два вида – микрофинансовые и микрокредитные компании. Первые обязаны иметь большой собственный капитал не менее 70 млн рублей и постоянно подвергаются крупным проверкам.

Наибольшее же число жалоб связано с работой микрокредитных компаний. Максимальный размер микрозайма физическому лицу у них ограничен 500 (пятьюстами) тысячами рублей, отсутствуют требования к размеру собственных средств, также они не обязаны предоставлять аудиторский отчет в Банк России. Основной контроль за деятельностью таких некредитных финансовых организаций, осуществляют саморегулируемые организации. Если они выявляют нарушения, то имеют право исключить участника из своего состава. По закону все МФО должны состоять в действующих саморегулируемых организациях. На переход из одной в другую дается 90 дней.

На сегодняшний день в Рязани работают 8 таких компаний, ещё две зарегистрированы в Сасове.

Банк России проводит большую работу по защите прав потребителей финансовых услуг и снижению их долговой нагрузки. С 1 июля 2019 года ограничено начисление процентов по микрозаймам. Теперь ставка по краткосрочным потребительским займам не может превышать 1% в день. Установлено и единое ограничение предельной задолженности для договоров сроком не более года. По новым правилам она не может превышать сумму самого долга более чем в 2 раза.

Сергей Никоноров также рассказал об изменениях в законодательстве, которые вступают в силу этой осенью. С 1 октября 2019 года в ступает в силу закон, согласно которому ипотеку будут выдавать профессиональные кредиторы: это кредитные организации, МФО, КПК, СКПК, находящихся под надзором Банка России, Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф организаций (перечень таких организаций публикуется на сайте Дом.рф).

С 1 ноября 2019 года микрофинансовые организацие не смогут выдавать потребительские займы под залог жилья. Это касается всех случаев, даже если у человека 3 квартиры, и он готов оставить залогом одну из них. А вот получить потребительский заём под залог гаража, склада или любой другой нежилой недвижимости по-прежнему можно.

С 1 октября для кредитных и сельскохозяйственных кооперативов будет установлено ограничение процентной ставки по потребительским займам, обеспеченным ипотекой. Эта ставка не может превышать максимальный размер, который установит Советом директоров Банка России. Для чего это в частности будет введено? Есть практика получения займа под материнский капитал. Заключается договор между гражданином и финансовой организацией, Пенсионный фонд переводит средства, таким образом, гасится часть основного долга или проценты. И некоторые кредитные потребительские кооперативы значительно завышали процентную ставку, что приводило к росту кредитной нагрузки.

С 1 октября микрокредитные компании смогут делегировать идентификацию клиентов банкам. Это позволит снизить число случаев, когда микрозаймы оформляются на чужие персональные данные и заведомо становятся невозвратными. Ранее такая возможность была лишь у микрофинансовых компаний.

– Все эти изменения действуют только для легальных МФО. Но в нашей стране каждый год выявляют несколько тысяч организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием населения. На услуги таких компаний есть спрос. К сожалению, не все понимают, как опасно брать взаймы у преступников, – подчеркнул Сергей Никоноров.

Такие фирмы могут игнорировать максимально установленный процент или превышать возможные штрафы и пени, в результате чего долг и увеличивается в несколько раз. Допускаются нарушения и при взыскании долга, когда заёмщик сталкивается с угрозами, психологическим и даже физическим воздействием. И третье, на что можно обратить внимание, — это риск, который связан с персональными данными. При оформлении договора вы предоставляете данные паспорта, банковского счета или карты. И никто не даст гарантию, что нелегалы не оформят на вас ещё один заем или кредит.

Важно понимать, что заключая договор с нелегальным кредитором, вы сами, добровольно подписываете документы. В этой ситуации закон уже будет не на вашей стороне. Поэтому основная мера защиты – бдительность граждан, их тщательный подход к выбору той организации, у которой они хотят взять деньги или в которой хотят разместить свои средства.

Проверить легальность организации несложно. Для этого нужно зайти на сайт Банка России и найти реестр микрофинансовых организаций. Также на сайте службы судебных приставов можно посмотреть реестр профессиональных взыскателей. Ещё один простой, но достаточно действенный способ, – это внимательный поиск в интернете. Если вы воспользуетесь поисковиком Яндекс, то сайт добросовестной микрофинансовой организации будет промаркирован.