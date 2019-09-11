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Рязанцам предлагают пробежать «соборную версту»

В воскресенье, 15 сентября, в 12.00 в Рязани стартует ежегодный открытый легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста». О старте приёма заявок сообщает пресс-служба городской администрации.

Участниками кросса могут стать учащиеся спортивных и общеобразовательных школ, а также все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.

Сбор и регистрация участников на Соборной площади до старта. Победители полкчат призы, медали и памятные грамоты.

Подать заявку до 13 сентября вместе с допуском врача можно по адресу: . Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, телефон (4912) 25-51-36 или по электронной почте [email protected]

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