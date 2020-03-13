Рязанцам напоминают о рациональном потреблении

«Рациональный потребитель» – таков девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в 2020 году. Его отметят 15 марта. Разумное потребление обычно связывают с вопросами экологии, но понятие это гораздо шире. Нерациональные покупки, оказывается, влияют на сферу торговли и производство. Но прежде всего они отражаются на личном бюджете конкретного человека.

«Поведенческая экономика – тренд, который активно развивается в последние годы. Примером того, насколько высоко в научном мире оценивается это направление, является Нобелевская премия. В 2017 году ее присудили американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и понимание того, какую роль психология играет в экономике, — рассказывает начальник экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. — Но в повседневной жизни не обязательно углубляться в науку, чтобы применять на практике принципы разумного потребления».

Что отличает рационального потребителя? Он ведет ежедневный учет расходов и доходов, осознает потребность в покупке, не приобретает лишнего, учитывает свои потребности, а не сиюминутный эмоциональный порыв, не совершает приобретений импульсивно, всегда анализирует информацию о товаре или услуге, критически относится к рекламе, скидкам, акциям, а также ищет новые способы экономить.

Банк России уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг. Немалая часть этой работы – просвещение. Сотрудники рязанского отделения мегарегулятора объясняют жителям региона, на что имеет право потребитель, как оценить целесообразность той или иной финансовой услуги в определенный момент для конкретного человека, как правильно сохранять средства и какие инструменты существуют для их приумножения. Реальный результат такой работы – снижение числа жалоб по отдельным направлениям. Так, например, в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 11,4% снизилось число обращений по поводу навязывания услуг при оформлении кредитного договора, реже возникали жалобы по вопросам ипотечного кредитования, существенно сократились нарекания к страховщикам.