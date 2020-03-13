Рязанцы предлагают благоустроить Комсомольский парк и Севастопольскую аллею

В четверг, 12 марта, состоялось заседание муниципальной общественной комиссии города Рязани по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Участники обсудили вопросы благоустройства парков и скверов в 2020 году, отобранных по итогам рейтингового голосования. Рязанцы предлагали благоустроить парк Скобелева, Комсомольский парк, Верхний городской парк, Севастопольская аллея. Дизайн-проекты этих территорий были доработаны с учетом пожеланий жителей, сообщает сайт администрации.

Первый этап рейтингового голосования состоится с 17 по 27 марта 2020 года. Свой выбор можно будет сделать на специальных площадках в торговых центрах, общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры. Для желающих назвать своё общественное пространство, останется графа «свой вариант».

Рязанцы также могут поучаствовать в обсуждении дизайн-эскизов, вариантов проектных решений. Основные решения по проведению рейтингового голосования и обсуждений принимает муниципальная общественная комиссия, в состав которой вошли активисты общественного самоуправления, некоммерческих организаций, депутаты, специалисты в сферах благоустройства, архитектуры, ландшафтного дизайна.