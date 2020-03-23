В Рязанской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним

-

Оперативная рабочая группа регионального правительства, противодействующая распространению COVID-19, опубликовала свежие данные об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным группы, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним.

Так, в Рязанской области зафиксировано 2 случая заболевания. На 13:00 поступила информация о 735 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 636 человек. Все они проходят тесты на коронавирус. Наблюдение завершено у 99 человек. Все они здоровы.