В Рязанской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Пять бесплатных сервисов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Школьные каникулы в Рязанской области продлятся до 30 марта. Это отличная возможность для выпускников 9-х и 11-х классов не только отдохнуть, но...
Узнать больше
Новости медицины

Рязанские врачи станцевали «коронавирусный» танец под вирусную песню

Рязанские врачи готовы не только смело противостоять коронавирусу, но и активно пропагандировать меры безопасносности среди населения. О том, как не заразиться инфекцией, они стремятся...
Узнать больше
Власть

Аркадий Фомин сообщил о подготовке регионального закона об ограничении продажи «газа» подросткам

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин сообщил у себя в Фейсбуке, что в регионе начали борьбу с продажей сжиженного газа подросткам. ﻿
Узнать больше
Видео

На пожаре в Рязани пострадали люди

В субботу, 21 марта, на улице Интернациональной в Рязани произошёл пожар. По предварительным данным, во время него пострадали мужчина и женщина.
Узнать больше
Новости Рязани

Опубликовано видео с места гибели мужчины на улице Татарской

Ранее была информация о том, что упавший был голым. Есть данные, что он состоял на учёте у психиатра. ﻿
Узнать больше
-

Оперативная рабочая группа регионального правительства, противодействующая распространению COVID-19, опубликовала свежие данные об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным группы, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним.

Так, в Рязанской области зафиксировано 2 случая заболевания. На 13:00 поступила информация о 735 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 636 человек. Все они проходят тесты на коронавирус. Наблюдение завершено у 99 человек. Все они здоровы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

В Рязанской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним

Новости Рязани
Оперативная рабочая группа регионального правительства, противодействующая распространению COVID-19, опубликовала свежие данные об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным группы, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся...
Узнать больше

Под Рязанью 18-летний парень без прав устроил серьёзное ДТП

Новости Рязани
В воскресенье, 22 марта, в 00.01 на 284-м километре автодороги Калуга – Тула – Рязань в Рязанском районе случилось ДТП. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19 в регионе.
Узнать больше

В Рязанской области создадут единый кол-центр по вопросам противодействия COVID-19

Новости Рязани
В Рязанской области организуют единый кол-центр, который будет принимать звонки от населения по вопросам борьбы с коронавирусом. Такая задача была поставлена перед...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Музыкальный спектакль «Золотой ключик» 6+

Под Рязанью 18-летний парень без прав устроил серьёзное ДТП