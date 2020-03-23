В Рязанской области 647 человек проверяют на коронавирус

Пресс-служба правительства региона опубликовала информацию об эпидемиологической обстановке в Рязанской области. По состоянию на 8.30 понедельника, 23 марта, COVID-2019 выявлен у двух рязанцев.

На данный момент в оперативный штаб поступила информация о 728 гражданах, прибывших из стран, где зафиксировано распространение инфекции. 647 человек находятся под наблюдением врачей, их проверяют на коронавирус. Медицинское обследование завершено у 81 человека. Сообщается, что проверенные граждане здоровы.