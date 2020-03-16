В РГУ прокомментировали переход студентов на дистанционное обучение

Ректор Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина Андрей Минаев прокомментировал переход студентов вуза на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

На дистанционное обучение с 17 марта, по его словам, перейдут обучающиеся по основным программам вуза, студенты, осваивающие программы дополнительного образования и программы повышения квалификации.

– У нас создана своя электронно-образовательная среда, где содержится большое количество учебных курсов, тестов, проверочных заданий, – отметил ректор РГУ. – Преподаватели будут проводить лекции, семинары и занятия в дистанционной форме. Такой формат обучения позволит не снижать интенсивность овладения материала студентами и при этом обезопасит их в непростой ситуации.

Андрей Минаев отметил, что обучающиеся вернутся к занятиям в традиционном формате тогда, когда изменится эпидемиологическая обстановка. При этом он сказал, что принятые меры не свидетельствуют о карантине в вузе.

– Министерство образования, наш учредитель, порекомендовало нам перейти на дистанционную форму обучения. Мы работаем в тесном в взаимодействии с Роспотребнадзором. В РГУ, как и во всей Рязанской области, нет случаев заражения коронавирусом. Прибывшие в университет на обучение китайские студенты были сразу помещены на карантин. Наши студенты, вернувшиеся из Италии, также прошли все необходимые процедуры, – добавил Минаев.