В четырех рязанских парках и скверах ведутся работы по благоустройству

17 октября заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров, представители депутатского корпуса и общественности проверили, как идут в них работы.

По информации пресс-службы администрации Рязани, в парке Гагарина в этом году планируется реконструировать дорожки, установить освещение и малые архитектурные формы. На следующей неделе будут замены 20 фонарей, а к концу месяца установлено 59 лавочек и урн.

В парке Морской славы к 15 ноября подрядчик должен реконструировать тропинки, организовать освещение и установить малые архитектурные сооружения. Во время поездки Владимир Бурмистров поручил дополнительно обустроить в парке шесть карманов для зон отдыха.

Также сейчас ведутся работы по благоустройству парка им. Скобелева и Центрального парка культуры и отдыха. В последнем, в частности, идет восстановление Зелёного театра.

