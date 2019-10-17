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В Рязани откроют образовательный центр для одарённых детей


В Рязани откроют образовательный центр для работы с одарёнными детьми. Об этом сообщила заместитель министра образования и молодёжной политики Ольга Васина в ходе публичного отчёта правительства 17 октября.
Как планируется, центр откроется в 2021 году благодаря выделению субсидий в рамках национального проекта «Образование».
Васина признала, что сейчас работа с одарёнными детьми ведётся не на должном уровне – нет специального отбора и обучения таких детей.

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