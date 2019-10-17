В Рязани откроют образовательный центр для одарённых детей



В Рязани откроют образовательный центр для работы с одарёнными детьми. Об этом сообщила заместитель министра образования и молодёжной политики Ольга Васина в ходе публичного отчёта правительства 17 октября.

Как планируется, центр откроется в 2021 году благодаря выделению субсидий в рамках национального проекта «Образование».

Васина признала, что сейчас работа с одарёнными детьми ведётся не на должном уровне – нет специального отбора и обучения таких детей.