С незаконных свалок в Рязани вывезено 259 кубических метров мусора

Работы по уборке проводятся префектурами города в рамках месячника по благоустройству областного центра. Полный список ликвидированных свалок по состоянию на 14 октября можно посмотреть на сайте администрации города Рязани.

По вопросам вывоза мусора с незаконных мест скопления рязанцы могут обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00):

– префектура Советского района, 21-65-70;

– префектура Октябрьского района, 28-37-49;

– префектура Железнодорожного района, 76-47-88;

– префектура Московского района, 37-35-19.



