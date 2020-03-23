Рязанцы могут пожаловаться на рост цен на социально значимые товары

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Управление ФАС России по Рязанской области просит жителей региона сообщать о фактах необоснованного роста цен на социально значимые продукты и непродовольственные товары. Для этого ведомство открывает «горячую линию».

К продуктам, в отношение которых проводится мониторинг, относятся несколько  видов мяса (говядина, свинина, курица), рыба, сливочное масло, молоко. Также региональное Управление ФАС отслеживает цены на картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.

Ведомство принимает обращения на «горячую линию» с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30 по телефону (499)755-23-23 (доб.062-105). Обед с 12:00 до 13:00. Информацию о фактах необоснованного повышения цен можно отправить по адресу to@fas.gov.ru. В письме сотрудники Управления просят указывать контактные данные.

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