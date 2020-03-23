Пожилых рязанцев призывают оставаться дома

Пресс-служба правительства Рязанской области опубликовала новое сообщение оперативной рабочей группы по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Пожилым рязанцам и рязанцам, которые имеют хронические заболевания, советуют соблюдать максимальные меры предосторожности. Это позволит минимизировать риски заражения коронавирусом.

Указанных лиц просят ограничить личное общение с людьми, по возможности не выходить из дома, не посещать магазины, поликлиники и другие места массового скопления людей. Также не рекомендуется ездить в маршрутках, автобусах и троллейбусах.

Те, кто не имеет возможности обратиться к родственникам за помощью в приобретении лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, могут обратиться к волонтёрам по телефону +7 (4912) 97-18-13.