Парки и скверы Рязани закрывают для посетителей

33 рязанских парка и сквера закрываются для посетителей. Такая мера предпринята для предотвращения распространения инфекции COVID-19, сообщает официальный сайт горадминистрации.

Скверы и парки, имеющие ограждения, в пятницу, 27 марта, сотрудники Дирекции благоустройства города закрыли сигнальными лентами. Также рязанцам запретили доступ в зелёные зоны, ограждённые частично.

На входах в зоны отдыха появились информационные таблички. Запрет на посещение парков и скверов продлится до 5 апреля. Однако ограничения могут быть сняты и позже установленного срока, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.