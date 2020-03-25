Игорь Мурог оценил ход строительства школы в Горроще

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24 марта депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского Политеха Игорь Мурог оценил ход строительства школы на 1100 мест на улице Братиславской, куда переедет гимназия №5.

От родителей поступает много сообщений с вопросами о том, успеют ли сдать школу к сентябрю 2020 года, и как будет организована посадка и высадка детей из автомобиля возле школы. Поэтому я решил сам посетить стройку и лично убедиться в том, что следующий учебный год дети начнут в новом здании, — сказал он.

Вместе с ним на стройку приехали представитель подрядчика ГК «Альянс» Владимир Гуйда и директор гимназии №5 Виктор Бутрин. По словам представителя подрядчика, работы идут с соблюдением сроков.

Игорь Мурог отметил качество проделанной работы и подчеркнул, что вопрос с высадкой детей возле школы остался незакрытым:

Улица Братиславская сужается как раз около школы, высаживать детей из автомобилей при существующем положении будет сложно. Я возьму этот вопрос на контроль и подготовлю обращение в Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Мы должны искать варианты решения этого вопроса, — сказал он.

Также депутат обсудил с представителем подрядчика участие стройотряда Рязанского Политеха в отделочных работах.

Все наши студенты помимо основного диплома получают ещё и рабочую специальность. Уже на этапе обучения в институте они достаточно компетентны, чтобы участвовать в таких важных проектах, — сказал он.