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Некоторые сотрудники рязанской администрации теперь работают удалённо

Пожилые сотрудники администрации Рязани и те, кто имеет хронические заболевания, перешли на удалённый формат работы или отправились в отпуск. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила руководитель мэрии Елена Сорокина.

По её словам, на местах остались только те работники, пребывание которых в здании учреждения необходимо.

Прошу последовать нашему примеру руководителей организаций всех форм собственности,  – написала Сорокина.

Глава администрации добавила, что её подчинённые обязуются не покидать регион и уведомлять руководство о переезде в другой район или город.

Если есть дача или деревня, лучше всего переехать туда в ближайшее время. Обязательно нужно исключить контакты с детьми, как бы тяжело это ни было. Нужно в целом минимизировать контакты и соблюдать домашний режим.

Также Сорокина отметила, что во время распространения коронавирусной инфекции необходимо поддержать пожилых родителей и соседей, оказывая им помощь в покупке продуктов и медикаментов.

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