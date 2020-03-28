В Рязанской области полицейские обнаружили два «резиновых дома»

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Сотрудники рязанской полиции пресекли два факта незаконной постановки на учёт иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Одна из хозяек резиновых домов проживает в посёлке Ермишь. По месту своего жительства она фиктивно зарегистрировала гражданку Таджикистана. Другой случай зарегистрирован в Рязани. Жительница областного центра незаконно прописала в свей квартире жительницу Узбекистана.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Санкция по данной статье подразумевает серьёзный штраф.

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