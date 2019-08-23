РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе узнаем, как разные страны сталкивались с гиперинфляцией.

История 75. Россия: от золота до рулонов денежных знаков

Финансовая система всегда остро реагирует на потрясения: войны, революции и пр. Показательная ситуация – Россия на рубеже 10-20 гг XX века. До Первой мировой войны в стране в обращении находились золотые монеты на 500 млн рублей и еще 100 млн рублей серебряных. Дело в том, что в конце XIX века Росся перешла к золотому стандарту. Объем выпущенных денежных знаков не должен был превышать объем золотого обеспечения более чем на 300 млн рублей. С началом военных действий размен приостанавливается, в особом дефиците были монеты. Люди не спешили расставаться с драгоценными металлами, ведь бумажные деньги дешевели, а золото и серебро – нет.

Но, как известно, борьбой с внешним противником все не закончилось, и Российскую империю охватила гражданская война. Двумя Декретами новой Советской власти в 1918 году владение драгоценными металлами было запрещено, а сами ценности нужно было сдать в Народный банк. Несколько лет народ пользовался одновременно царскими деньгами и теми, что успело выпустить Временное правительство. Причем «николаевки» ценились дороже «керенок», в отдельных областях эта разница достигала 40%.

В Рязань деньги периодически доставляли из столицы, но через 2-3 дня в кассах снова было пусто. Вкладчикам по сберкнижкам выдавали на руки не более 80-100 рублей в неделю. В мае 1918 года на них можно было купить лишь несколько килограммов картошки. А взаимные расчеты предприятий и организаций в госсекторе и вовсе предписывалось осуществлять «бухгалтерским способом, без участия денежных знаков».

Губернский комиссар финансов Анисимов опубликовал воззвание к рязанцам: «Несите имеющиеся у вас деньги на сбережение в банк. <…> Дайте возможность жителю города пойти разменять в банке сороковку и купить на пропитание хлеба. Вы же сами часто остаетесь без какой-либо покупки, потому что нет сдачи у торговца. Не жалейте, чтобы они гнили и грызли их крысы».

Постепенно советская власть наладила выпуск собственных денег. Но из-за растущей инфляции номиналы постоянно росли. Сегодня лучше всего это видно в литературе. Например, в творчестве Маяковского. «Что это такое?» — спрашивает с тоскою машинистка. Ну, что отвечу ей?! Черт его знает, что это такое, если сзади у него тридцать семь нулей».

Вопрос: Возымело ли действие воззвание комиссара финансов к рязанцам?

да, удалось исправить ситуацию;

да, но ненадолго;

нет, люди не отреагировали.

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