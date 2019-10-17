РНПК активно участвует в общегородском месячнике по подготовке города к зиме

В Рязани стартовал общегородской месячник по подготовке города к зиме. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», принимает активное участие в городских мероприятиях. Работы проходят в рамках реализации мероприятий программы корпоративного добровольчества АО «РНПК».

С 14 по 18 октября работники РНПК выходят на уборку участка от улицы Строителей до улицы Островского, площадь которого более 7 га. Они собирают опавшие листья и бытовой мусор, опиливают деревья и кустарники, вырубают старую поросль. В работах по уборке территории задействованы 30 человек и до 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, погрузчики и самосвал. Каждый день на городскую свалку вывозится до 80 кубометров мусора и древесных отходов.

Начальник отдела благоустройства и инфраструктуры АО «РНПК» Игорь Свирин отметил, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания придерживается принципов социальной ответственности и занимает активную позицию в любых вопросах, которые касаются родного города, в том числе и благоустройства.

– На улице Строителей в этом году мы уже провели два этапа работ по демонтажу заброшенных сараев и построек, по уборке территории от сухостоя, старых деревьев и пней, – рассказал Свирин. – Вновь пришли сюда по обращению районной префектуры. Считаем, что Рязань – это наш общий дом, в котором семья должна объединяться и наводить чистоту и порядок. Труд на благо города – это всегда здорово! Это удовлетворение от проделанной работы и наведённой чистоты, это хорошее настроение от теплой погоды и свежего воздуха».

По словам заместителя префекта Железнодорожного района Ильи Обидина, на этом месте планируется организовать парк. В настоящее время разрабатывается его дизайн проект.

– Хотелось бы от всей души поблагодарить АО «РНПК», наших постоянных помощников, за поддержку. Помощь очень ощутима как техникой, так и рабочей силой, – признался заместитель префекта.

АО «РНПК» реализует комплекс мероприятий по охране окружающей среду, по реконструкции и модернизации производства, проведению собственных экологических акций, одна из которых «День чистого города». Работники компании активно участвуют в общегородских субботниках, ведут экопросветительскую работу со школьниками, помогают Окскому заповеднику в рамках благотворительности.

Только на этой неделе РНПК запланировала три экологических мероприятия. Одно из них – субботник на городской территории, прилегающей к заводу. 18 октября на уборку этого участка выйдет более 100 работников. А 19 октября РНПК присоединится к участию во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия – 2019», приняв участие в уборке парка «Переяславль» у Рязанского кремля.

Системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно оценивалась как на региональном, так и на федеральном уровнях. В 2019 году администрация города выразила благодарность АО «РНПК» за долгосрочное и плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на создание комфортных и современных общественных пространств города.