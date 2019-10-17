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Петряев: Будем делать всё возможное, чтобы сохранить направление подготовки работников культуры

В четверг, 17 октября, в «Точке кипения» прошёл публичный отчёт социального блока правительства Рязанской области. В ходе отчёта поступило много вопросов о закрытии филиала института культуры в Рязани и дальнейшей судьбе направления подготовки работников культуры в регионе.

Заместитель председатель правительства Роман Петряев заверил, что власти региона сделают всё возможное, чтобы сохранить в регионе «культурное» направление.

Петряев подчеркнул, что речь идёт именно о высшем образовании, и что правительство считает этот вопрос «архиважным». Чиновник также отметил, что закрытие или сохранение филиала не находится в компетенции региональных властей.

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов в ходе ответов на вопросы анонсировал совещание с участием профильных министерств и преподавателей института культуры и РГУ, на котором будет обсуждаться дальнейшее обучение студентов филиала и возможность получения образования по этому направлению.

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