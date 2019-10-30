Проекты, разработанные в Рязанском училище ВДВ, стали лучшими на конкурсе «INTERPOLITEX — 2019»

В период с 22 по 25 октября 2019 года на территории ВДНХ в Москве прошла XXIII Международная выставка «INTERPOLITEX — 2019».

Экспозиция международной выставки специализируется на показе современных и перспективных технологий для силовых структур и ведомств, занимающихся обеспечением безопасности.

На конкурс были представлены инновационные проекты, которые разработаны десантным училищем совместно с различными военно-научными центрами.

По итогам конкурса стрелковый тренажер и аппаратно-программный комплекс «Хамелеон-ВР» стали победителями конкурса, и заняли 3 место в номинации «Антитеррор».

Тренажер в режиме реального времени позволяет вести боевое слаживание и управление огнём на незнакомой местности, а элементы искусственного интеллекта позволяют вводить в виртуальное пространство новых участников и отрабатывать нештатные сценарии и ситуации.

Участниками выставки являлись более 300 представителей промышленности из 18 государств дальнего и ближнего зарубежья, высших учебных заведений, научных центров.