Курсант Рязанского училища ВДВ стал чемпионом на Всемирных военных играх в Китае

Гвардии рядовой Алексей Семыкин стал лучшим боксером VII Всемирных военных игр в Китае в весовой категории до 75 кг. Он принес золотую медаль в копилку сборной команды России.

В упорной борьбе со спортсменом из Бразилии Алексею удалось одержать победу и стать лучшим боксером в своей весовой категории.

На соревнованиях воздушно-десантные войска в этом году представили трое военнослужащих, которые проходили подготовку на учебно-тренировочной базе училища под руководством специалистов по физической подготовке и главного тренера сборной Германом Игнатьевым.

Также команду ВДВ на VII Всемирных военных играх — 2019 представили выпускник училища — гвардии лейтенант Иван Сагайдак в весе до 91 кг и гвардии рядовой Батор Сагалуев из гвардейского десантно- штурмового соединения ВДВ из города Улан-Удэ в весе до 52 кг.

Справка.

Всемирные военные игры проходили под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) в период с 18 по 27 октября. Спортсмены-военнослужащие из 109 стран определяли сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта. По итогам соревнований боксеры Вооруженных Сил Российской Федерации заняли второе общекомандное место, уступив только хозяевам соревнований.