После просьбы жителей в Рязани отремонтировали участок улицы Высоковольтной

В Рязани отремонтировали участок улицы Высоковольтной у дома №29 корпус 1. Об этом сообщает сайт администрации города.



С просьбой привести в порядок участок во время одного из объездов города к главе администрации Рязани Елене Сорокиной обратились жители. Они также просили решить проблему с постоянным застоем воды.



Сообщается, что работники Дирекции благоустройства города вывезли мусор с несанкционированной свалки, убрали поросль, также была отремонтирована ливневка, а на проезжей части положили асфальт.

