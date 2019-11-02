Погодные метаморфозы, День тренера и донорство. Чем рязанцы делились в Instagram на этой неделе?

На этой неделе холода нагрянули в Рязанскую область. Столбики термометров стремительно поползли вниз, и от тёплых дней октября остались только воспоминания. Но осень – не время для хандры. И это доказали рязанцы своими жизнеутверждающими постами в Instagram.

Погодным метаморфозам удивлялся Роман Худяков.

— Снег! Мороз! А ещё в прошлые выходные… – написал депутат гордумы под подборкой теплых осенних фотографий.

На одной из них он занимается виндсерфингом, на остальных – собирает грибы в лесу. И не скажешь, что между этими снимками и холодами за окном всего несколько дней!

30 октября в России отмечали День тренера. В этот день в официальном аккаунте футбольного клуба «Рязань» появилось поздравление для тренерского состава команды.

– Поздравляем тренерский штаб ФК «Рязань» – Виктора Навоченко, Юрия Кулешова и Олега Елисеева – с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья и ярких побед, – говорится в сообщении.

В Рязани состоялся областной праздник «Посвящение в педагоги – 2019», ежегодно объединяющий всех молодых специалистов, пришедших в новом учебном году в систему образования региона.

Визажист Ольга Александрова поделилась впечатлениями от совместной работы со стилистом Александром Роговым. Известный эксперт моды на этой неделе приезжал в Рязань для съёмок передачи «Рогов в городе». На время пребывания стилиста на рязанской земле Ольга была его личным мастером.

– Это колоссальный опыт на высочайшем уровне! У Александра потрясающая команда,с которой работать – большое удовольствие!!! Спасибо за возможность! – написала девушка под фото.

Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов поделился в своём аккаунте видеороликом, в котором работники медучреждения призывают рязанцев стать донорами крови.