Почти 2 тысячи рязанцев посетили бесплатный онлайн-кинотеатр в центре города

Tele2 подводит итоги яркого проекта – летнего кинотеатра, который с 9 по 31 августа работал рядом с ТЦ «Барс на Московском». При помощи 4G-интернета зрители увидели 45 рейтинговых фильмов. Приключенческая лента «Эспен в королевстве троллей» стала самой популярной – киносеанс пошел при полном аншлаге.

Кинотеатр Tele2 принимал гостей под большим тентом у торгового центра «Барс на Московском». Афишу разрабатывали с особенной тщательностью, стараясь учесть предпочтения людей разных возрастов. Гости посмотрели комедии, драматические ленты, семейные картины и полнометражные мультфильмы.

Все фильмы транслировались при помощи 4G-интернета оператора. Общая длительность киносеансов составила более 70 часов. Максимальное количество зрителей в зале собрала сказка «Эспен в королевстве троллей» о юноше, который отправился спасать принцессу. К слову, в широком прокате эта лента также была в лидирующих позициях.

На втором месте – криминальный боевик «Все деньги мира» о спасении похищенного мальчика. Главные роли в картине сыграли такие известные актеры, как Марк Уолберг, Кристофер Пламмер, Мишель Уильямс и другие. «Бронза» рейтинга досталась приключенческой истории «Затерянный город Z» об исследователе, который искал древний город. Сюжет основан на реальных событиях, описанных в одноименной книге Дэвида Гранна.

Поддерживая стиль жизни своих абонентов, Tele2 организовывает интересные площадки и мероприятия по «Другим правилам». Поэтому, учитывая рост популярности сервисов для просмотров фильмов онлайн, этим летом оператор открыл бесплатный 4G-кинотеатр в центре города. Проект открыто демонстрирует, что при помощи высокоскоростного интернета можно с комфортом смотреть фильмы как на смартфоне, так и на большом экране.

Сегодня покрытие оператора охватывает практически все населенные пункты Рязанской области. В результате абоненты могут устроить свой домашний онлайн-кинотеатр в любом месте: в центре города или в маленьком дачном поселке.

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