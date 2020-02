View this post on Instagram

Сегодня примерно 20.20 произошло возгорание сауны Бумеранг. Всех жильцов эвакуировали. Пострадавших вывели. На место происшествия выезжали семь расчетов и 21 человек личного состава, а также скорая помощь.