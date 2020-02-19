Обзор новостей Рязани за 18 февраля

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

В соцсетях появилась информация, что на днях студента РГАТУ госпитализировали с признаками коронавируса. Как говорилось в сообщении, «нерусского» молодого человека увезла скорая помощь. В министерстве здравоохранения Рязанской области эту информацию опровергли.

В Рязанской области стартует благотворительная акция «С заботой о ветеранах». Чтобы принять участие в акции, можно направить деньги в адрес Рязанского областного фонда социальной поддержки. Подробную информацию можно получить по единому социальному телефону 513-600.

Под Рязанью в 31-й раз пройдут соревнования по автокроссу. О них рассказали на пресс-конференции в региональном минспорте во вторник, 18 февраля. Чемпионат по автокроссу «Русская зима», приуроченный ко Дню защитника Отечества будет проводиться на трассе «Семёновская».

Рязанский бизнесмен Виктор Миронов, владелец сети аптек «Фарма», погиб во время отдыха в Испании. По предварительным данным, оба мужчины отравились газом. Причиной ЧП мог стать неисправный котёл.

Рязанские спортсмены получили губернаторские стипендии. Ежегодные стипендии получили 50 рязанцев, все они достигли высоких результатов в следующих видах спорта: джиу-джитсу, гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо, художественная гимнастика, спортивная борьба, бокс, дзюдо, плавание, борьба на поясах, полиамидное, спорт глухих, спорт слепых.

Рязанские школьники разработали научные проекты в сфере агропромышленности и биотехнологий. В технопарке стартовал очный этап регионального трека всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы». Мероприятие прошло в рамках открытия Недели регионального развития.