В Рязанской области стартует благотворительная акция «С заботой о ветеранах»

18 февраля губернатор Николай Любимов провёл заседание правительства Рязанской области, на котором было объявлено о старте региональной благотворительной акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец рассказал, что акция «С заботой о ветеранах» направлена на оказание адресной поддержки каждому человеку.

Чтобы принять участие в благотворительной акции, можно направить деньги в адрес Рязанского областного фонда социальной поддержки. Подробную информацию можно получить по единому социальному телефону 513-600.

– Благотворительная акция организована для того, чтобы можно было оказать дополнительные виды поддержки нашим ветеранам, помимо государственных, которые очень серьезные. В Рязанской области есть люди, которые хотят поучаствовать в этой работе. Акция позволит аккумулировать средства и направить именно на ту адресную помощь, которая действительно нужна ветеранам, каждому конкретному человеку, – отметил Николай Любимов.

Все федеральные и региональные меры поддержки, предусмотренные ветеранам Великой Отечественной войны, будут обязательно реализованы, сообщает сайт регионального правительства.

По случаю 75-летия Победы всем участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан из федерального бюджета будет выплачено по 75 тыс. рублей. Региональная единовременная помощь участникам ВОВ составит 6 тыс. рублей и 4 тыс. рублей для вдов ветеранов и тружеников тыла. Эти меры поддержки затронут порядка 12,4 тысячи человек.