Рязанцы могут подать заявление на компенсацию стоимости путёвок в детские лагеря

В Рязани продолжается приём заявлений работающих граждан на компенсацию стоимости путёвок в загородные детские лагеря. Заявления уже подали 1586 человек. Компенсации они получат после отдыха детей, сообщает сайт администрации города.

Детям работников бюджетной сферы будет предоставлено 1652 путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области.

В рязанских детских оздоровительных учреждениях Центре «Исток», оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» летом отдохнут 1960 детей.