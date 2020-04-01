О мерах поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

7info 2
Новости Рязани

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
Узнать больше
Новости Рязани

Почта России в Рязанской области вводит особый режим работы с 30 марта по 3 апреля

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что компания не может...
Узнать больше
Новости Рязани

В прошлом году в Рязанской области построили почти 12 тысяч квартир

В 2019 году для жителей Рязанской области построено 11714 квартир, общая площадь которых составила 798,7 тысячи квадратных метров. Это на 2,4% больше,...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани выявили нарушения режима повышенной готовности

Оперативная группа Правительства Рязанской области информирует о мероприятиях, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона. С...
Узнать больше
Администрация

С улиц Рязани продолжают убирать грязь ﻿

В работах по благоустройству и очистке города были задействованы 200 сотрудников и 120 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города.
Узнать больше
-

Федеральная налоговая служба России по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разработала меры поддержки налогоплательщиков на время периода самоизоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Приостановление проверок

До 1 мая 2020 года решено приостановить выездные налоговые проверки, отложить проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Это касается и уже начатых проверок. их тоже приостановят. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будут осуществляться без прямого контакта с налогоплательщиками. В этом помогут телефон, почта и личный кабинет налогоплательщика.

Перенос сроков сдачи отчётности

Предоставить бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 год теперь нужно 6 апреля. Ранее сроком сдачи было 30 марта, но этот день Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 объявлен нерабочим.

Приостановление мер взыскания

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года. Это касается следующих категорий граждан:

– налогоплательщикив, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

– налогоплательщики, относящиеся к отраслям туризма и авиаперевозок;

– субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

– иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики

Откладывается и принятие решений о приостановлении операций по счетам субъектов МСП для обеспечения взыскания задолженности.

Указанные меры Налоговая служба применит самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Со списками организаций и с ответами на актуальные вопросы налогоплательщиков можно ознакомиться в специальной рубрике раздела «Задолженность» на сайте ФНС России.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

Урегулирование и отсрочка банкротства

Согласно поручению Правительства Российской Федерации с 16 марта налоговая служба полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о введении моратория на банкротство.

Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов

В поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, разработаны следующие меры:

Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:

– на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП
– на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП

На шесть месяцев переносятся сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий.

Перечень отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Перенос сроков представления декларации по налогу на имущество

Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 6 апреля.

Оперативно получить более подробную информацию можно в территориальном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома

Культура
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького объявила конкурс для знатоков истории родного края и любителей пешеходных прогулок.
Узнать больше

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 под Рязанью

Новости Рязани
По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» совершил наезд на остановившийся перед светофором автомобиль «Киа Спектра»
Узнать больше

В Ряжске суд оштрафовал «чёрного копателя»

Новости Рязани
Мужчину обвиняли в проведении археологических работ с использованием металлоискателя без соответствующего разрешения. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Четвёртой заражённой коронавирусом стала рязанка, работающая в Москве

Новости Рязани
Четвёртой заражённой коронавирусом в Рязанской области стала рязанка, работающая в Москве. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в оперативной группе регионального правительства....
Узнать больше

В Рязанской области выявили новый случай коронавируса

Новости Рязани
В оперативной группе правительства Рязанской области РИА «7 новостей» сообщили, что заразилась женщина, которая работала в Москве.
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 31 марта от 7info

Новости Рязани
https://youtu.be/HBndpRE6j-w В районах Рязанской области начали дезинфекцию. В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцам предлагают разработать туристический маршрут, не выходя из дома

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 под Рязанью

Михаил Полицеймако в четвёртый раз стал отцом