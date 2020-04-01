О мерах поддержки бизнеса в период распространения коронавируса

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Федеральная налоговая служба России по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разработала меры поддержки налогоплательщиков на время периода самоизоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Приостановление проверок

До 1 мая 2020 года решено приостановить выездные налоговые проверки, отложить проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Это касается и уже начатых проверок. их тоже приостановят. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будут осуществляться без прямого контакта с налогоплательщиками. В этом помогут телефон, почта и личный кабинет налогоплательщика.

Перенос сроков сдачи отчётности

Предоставить бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 год теперь нужно 6 апреля. Ранее сроком сдачи было 30 марта, но этот день Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 объявлен нерабочим.

Приостановление мер взыскания

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года. Это касается следующих категорий граждан:

– налогоплательщикив, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

– налогоплательщики, относящиеся к отраслям туризма и авиаперевозок;

– субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

– иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики

Откладывается и принятие решений о приостановлении операций по счетам субъектов МСП для обеспечения взыскания задолженности.

Указанные меры Налоговая служба применит самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Со списками организаций и с ответами на актуальные вопросы налогоплательщиков можно ознакомиться в специальной рубрике раздела «Задолженность» на сайте ФНС России.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

Урегулирование и отсрочка банкротства

Согласно поручению Правительства Российской Федерации с 16 марта налоговая служба полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о введении моратория на банкротство.

Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов

В поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, разработаны следующие меры:

Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:

– на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП

– на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП

На шесть месяцев переносятся сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий.

Перечень отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Перенос сроков представления декларации по налогу на имущество

Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 6 апреля.

Оперативно получить более подробную информацию можно в территориальном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.