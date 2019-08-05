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Ночь на 5 августа в Рязани стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений

Ночь на 5 августа стала в Рязани самой холодной за всю историю метеонаблюдений для этого дня. Об этом сообщают Метеоновости.

По данным синоптиков, минимальная температура ночью составила всего 3,2 градуса, что более чем на 3 градуса ниже предыдущего рекорда – температура +6,4 градуса была зафиксирована в 1944 году. 

Также рекорды холода были установлены в Орле (+4,2 градуса), Нижнем Новгороде (+5,3 градуса). Во Владимире и Брянске новые минимумы составили +5,0 и +5,8 градусов соответственно.

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала лета – минимальная температура была зафиксирована на ВДНХ (+6,7 градуса).

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