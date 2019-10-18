Николай Любимов встретился с академиком РАН, профессором Николаем Алёшиным

17 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил вопросы повышения престижа рабочих профессий с президентом Национального агентства по контролю сварки (НАКС), профессором, доктором технических наук, членом Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Николаем Алёшиным. Академик РАН прибыл на родину, в Рязанский регион, чтобы поддержать участников областного конкурса сварщиков.

Конкурс сварщиков на призы академика Николая Алёшина пройдет 18 октября в Рязанском колледже электроники. Он организован при поддержке Губернатора и Правительства региона. По словам профессора, очень важно, что в Рязанской области уделяется пристальное внимание повышению качества процесса обучения рабочим специальностям. «Мы решили проводить такие конкурсы в регионах. Рязанская область будет первым субъектом РФ, где он будет проведен. Я рад, что на моей родине мы вместе с НАКСом делаем такой первый и важный шаг», – сказал Николай Алёшин и поблагодарил Николая Любимова за поддержку этого проекта Национального агентства по контролю сварки. Академик выразил уверенность, что рязанцы смогут добиться высоких результатов и в дальнейшем составить достойную конкуренцию соперникам на соревнованиях международного уровня.

Николай Любимов отметил: «Спасибо за поддержку Рязанской области, образовательных учреждений. Вы, Николай Павлович, один из тех, кто никогда не забывает свою малую родину». Губернатор подчеркнул, что с помощью таких замечательных земляков и с серьезной федеральной поддержкой, которая сегодня оказывается области, удастся получить высокие результаты в развитии региона.