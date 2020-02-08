Николай Любимов: В Рязанской области есть талантливые и перспективные учёные

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём российской науки.



Уважаемые работники научной сферы Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Современная наука, как прикладная, так и фундаментальная, стала главным источником конкурентоспособности практически в любой сфере. Умение максимально использовать научный потенциал, достижения, воплощенные в новейших технологиях, – важнейшая составляющая национального богатства страны, мощный ресурс развития экономики, повышения благосостояния людей.



В Рязанской области есть талантливые и перспективные учёные. Научная традиция формировалась десятилетиями на кафедрах, в лабораториях и конструкторских бюро. Сложились целые династии наших разработчиков, которые много лет своим трудом приносят пользу России. Их традиции с успехом продолжает молодое поколение рязанских ученых, уже добившихся признания как в стране, так и за рубежом.



Правительство Рязанской области уделяет пристальное внимание поддержке научной сферы, предприятий, занимающихся выпуском наукоемкой конкурентоспособной продукции, поддерживает инновационную активность. Поддержка научной сферы всегда будет одним из главных приоритетов в нашей работе.



Дорогие друзья! Примите мои искренние пожелания новых творческих удач, вдохновения, ярких идей и открытий, успехов в практической реализации новых проектов!

