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Николай Любимов: В Рязанской области есть талантливые и перспективные учёные

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём российской науки.

Уважаемые работники научной сферы Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Современная наука, как прикладная, так и фундаментальная, стала главным источником конкурентоспособности практически в любой сфере. Умение максимально использовать научный потенциал, достижения, воплощенные в новейших технологиях, – важнейшая составляющая национального богатства страны, мощный ресурс развития экономики, повышения благосостояния людей. 

В Рязанской области есть талантливые и перспективные учёные. Научная традиция формировалась десятилетиями на кафедрах, в лабораториях и конструкторских бюро. Сложились целые династии наших разработчиков, которые много лет своим трудом приносят пользу России. Их традиции с успехом продолжает молодое поколение рязанских ученых, уже добившихся признания как в стране, так и за рубежом. 

Правительство Рязанской области уделяет пристальное внимание поддержке научной сферы, предприятий, занимающихся выпуском наукоемкой конкурентоспособной продукции, поддерживает инновационную активность. Поддержка научной сферы всегда будет одним из главных приоритетов в нашей работе. 

Дорогие друзья! Примите мои искренние пожелания новых творческих удач, вдохновения, ярких идей и открытий, успехов в практической реализации новых проектов!

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