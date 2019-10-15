Николай Любимов: Рязанская область станет перспективным хабом для России и других стран

Во вторник, 15 октября, в Провинции Льеж в Бельгии состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области с генеральным директором Аэропорта Льежа Жозе Апаром и директором логистического кластера Logistics in Wallonia Бернардом Пиеттом.

Николай Любимов заявил, что Рязанская область заинтересована в установлении деловых контактов с бельгийским бизнесом. Он отметил, что основная цель региона в экономике – развитие промышленности и логистики.

– Потенциал Рязанской области, в том числе выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, как мы считаем, позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран, – сказал губернатор.

В регионе уже началась реализация крупного инвестиционного проекта по созданию мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт «Рязань». В планах – взаимодействие с Льежским аэропортом как одним из крупнейших хабов Европы.

Участники встречи обсудили вопросы инвестиционного партнёрства и кооперации, предложения по реализации совместных проектов в Рязанской области в сфере логистики, развития и оснащения грузовых аэропортов и терминалов хранения.

Одним из наиболее перспективных направлений названо установление логистической связи для повышения эффективности доставки грузов в направлениях Россия – Европа и Китай – Россия – Европа, создание «прямого грузового пути» между аэропортами Рязани и Льежа, а также инфраструктуры, предусматривающей, в том числе, таможенное оформление грузов, декларирование, сертификацию.