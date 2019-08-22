Николай Любимов: Российский триколор олицетворяет преемственность поколений

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор олицетворяет преемственность поколений, является символом мощи, великих свершений и славных побед Отечества. Наш флаг занимает одно из главных мест на международных политических и экономических форумах, знаменует успехи россиян в науке, спорте, общественной жизни. Велика его роль в укреплении единства народов, живущих в России, объединении людей для созидательного труда во имя процветания Родины.

Сегодня мы живём в сильной, независимой стране, которая уверенно смотрит в будущее. Жители региона вносят свой большой вклад в социально-экономическое развитие нашего государства, добросовестно трудятся, приумножая могущество России, достижения Рязанской области. Уверен, что рязанцы всегда будут испытывать гордость за своё Отечество и малую Родину, хранить уважение к Государственному флагу, воспитывать молодое поколение патриотов.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!