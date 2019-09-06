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На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в Рязанской области предусмотрено 434,9 млн. рублей

В Рязанской области на реализацию проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено 434,9 млн. рублей. Деньги направлены на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Рязани и Спас-Клепиках, спортплощадки в посёлке Выша Шацкого района, футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Рыбном.

Вопросы реализации обсуждались в четверг, 5 сентября, на совещании по вопросам реализации мероприятий проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», которое провёл заместитель министра спорта РФ Павел Новиков. Особое внимание на совещании уделили освоению средств федерального бюджета, предусмотренных субъектам РФ.

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