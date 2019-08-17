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На фестивале кузнецов рязанцев научили пользоваться молотом и кузнечными мехами

В субботу, 17 августа, в Рязани прошёл Международный кузнечный фестиваль. Событие состоялось на площади Театральной в рамках II Международного форума древних городов.

На один из самых ярких праздников этого лета приехали мастера из США, Ирландии, Аргентины, Дании, Австрии, а также из 17 регионов России.

Кузнецы не только продемонстрировали свои таланты, но и рассказали рязанцам о том, как ведет себя металл при нагреве, научили держать в руках молот и даже помогли создать на память небольшой сувенир.

Фестиваль посетили Губернатор Рязанской области Николай Любимов и Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

«проводя фестиваль кузнецов, мы тем самым сохраняем древние традиции не только рязанской области, но и всей нашей страны. это очень интересный проект, поэтому очень приятно, что даже в такую погоду на фестивале собралось так много людей», — подчеркнул глава региона.

Помимо кузнечных мастер-классов на фестивале кузнецы начали создавать коллективную работу – подарок Рязани. Новый арт-объект будет состоять из цветов и насекомых, выкованных мастерами из разных стран.

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