МХК «Рязань» не смог удержать преимущество в игре с лидером турнира

Вторая выездная игра против МХК «Белгород» вполне могла стать для МХК «Рязань» победной. «Бело-синие» имели преимущество в две шайбы, но соперник, лидер турнира, сумел сравнять счет. А в серии буллитов удачливее оказались хозяева – 3:4. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

МХК «БЕЛГОРОД» – МХК «РЯЗАНЬ» — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)

Голы: 0:1 – ДАРЧЕВ (Сулейманов, 2.00); 0:2 – СУЛЕЙМАНОВ (Колесников, 9.16); 1:2 – Мохов (32.10); 1:3 – ШАКИРОВ (Спиркин, Колесников, 35.00); 2:3 – Бандуркин (Пименов, 46.47); 3:3 – Пименов (Мохов, 56.55); 4:3 – А. Кравцов – п.б.

МХК «Рязань» (4): Архангельский; Вашуков – Поляков (2), Бондаренко – Камбулов – Перекусихин; Колесников – Дарчев, Спиркин – Шакиров – Сулейманов; Косенко –И. Кузнецов (2), С. Кузнецов – Райн – Романов; Алексеев – Халимов, Камынин – Бурангулов – Волонцевич.

Судьи: Шувалов, Третьяков, Сорокин.

10 октября. Белгород. Ледовая арена «Оранжевый лед». 513 зрителей.

После не совсем удачной первой игры с этим же соперником (поражение со счетом 2:5), в составе МХК «Рязань» произошли серьезные изменения, результаты которых были заметны с первых минут игры. Гости хотя и не овладели явным преимуществом, но сразу начали действовать активно и напористо, не давая игрокам МХК «Белгород» создавать опасные моменты у своих ворот. Это сразу дало результат: на 2-й минуте у «бело-синих» отличился Дмитрий Дарчев, а на 10-й – Ильдус Сулейманов.

ХК «Белгород» сменил вратаря и предпринял попытки отыграться, но до середины второго периода этого сделать не удалось, команды одна за другой организовывали быстрые атаки, но, благодаря действиям защиты и вратарей, результативными они не становились. Лишь на 13-й минуте второго периода МХК «Белгород» «размочил» счет и уменьшил отрыв. Но счет 1:2 продержался недолго: меньше, чем через три минуты, нападающий МХК «Рязань» Артем Шакиров вернул своей команде преимущество в две шайбы.

Команда из Рязани не садилась в оборону, и игра постоянно переходила из одной зоны в другую. Но, несмотря на быстрый хоккей и обилие опасных моментов у обоих ворот, следующее изменение счета последовало лишь после удаления в составе «бело-синих»: хозяева в большинстве атаковали ворота Владимира Архангельского и вновь сократили отставание до одной шайбы, а спустя 10 минут уже в равных составах счет сравняли.

Точка в этой встрече могла быть поставлена еще в овертайме после удаления в составе хозяев. Но подопечные Алексея Храмцова, хотя и действовали активно в нападении, так и не смогли «пробить» вратаря соперника. Все решили буллиты, в которых сильнее оказался коллектив из Белгорода.

Андрей РОМАНОВ, главный тренер МХК «Белгород»:

Игра получилась азартная, обе команды старались, бились. Рад, что наша команда смогла, проигрывая 1:3, довести игру до овертайма, буллитов и выиграть. В таких матчах даже выделить кого-то трудно: все ребята молодцы.

Алексей ХРАМЦОВ, главный тренер МХК «Рязань»:

Получилась приятная и интересная игра с хорошим соперником. Да, ошибки есть, например, нас все еще часто подводят удаления. Но, в целом, претензий к игрокам у меня нет. Будем разбирать свои недочеты.

Следующую игру выездной серии МХК «Рязань» проведет 13 октября. Нашим соперником будет МХК «Россошь». Начало встречи в 13:00.