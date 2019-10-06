Лица в истории Рязанской области: основатель городского общественного банка, издатель газеты «Московский телеграф» и певица из Касимова

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 30 сентября по 6 октября.

1 октября 1869 года в усадьбе Истомино Касимовского уезда родилась русская камерная певица, основоположница русской школы камерного исполнительства, организатор «Дома песни» в Москве Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм.

С юных лет Мария Алексеевна обучалась пению, в течение трёх месяцев обучалась в Петербурге у Ю. Платоновой. В 1886 году познакомилась с композиторами П. И. Чайковским, Ц. А. Кюи, Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Лядовым, А. К. Глазуновым.

В 1891 году дебютировала как камерная певица в Москве в концерте Керзинского кружка любителей русской музыки.

В 1908 году вместе с мужем Петром Ивановичем д’Альгеймом организовала в Москве «Дом песни», чтобы пропагандировать камерную вокальную музыку. В этом же году в Париже опубликовали её работу «Заветы М. П. Мусоргского».

В 1918 году из-за революции и тяжёлой болезни мужа уехала из России в Париж, где продолжила концертную деятельность, организовала «Дом песни», проводивший концерты русской музыки, творческие вечера русских поэтов (В. Брюсова, А. Белого). Последний концерт певицы состоялся в 1942 году в Париже в возрасте 73 лет.

В годы оккупации Франции нацистской Германией была участницей движения Сопротивления. В послевоенное время вела активную общественную деятельность, будучи членом Французской Коммунистической партии (с 1946), членом Совета мира Франции, членом общества «СССР — Франция» и Союза французских женщин.

В 1959 году вернулась в СССР и жила в Москве. Скончалась на 101-м году жизни, 26 августа 1970, года и была похоронена на Ваганьковском кладбище.

4 октября 1794 года в Рязани родился предприниматель, общественный деятель, благотворитель, основатель Рязанского городского общественного банка Сергей Афанасьевич Живаго. Род Живаго был известен в Переяславле Рязанском с XVI века, среди его представителей преобладали служилые и торговые люди.

Карьеру Сергей Живаго начал в деле отца, затем перебрался в Москву, где основал фабрику по производству офицерского и гражданского обмундирования, названную в документах «волочильной, меди позолоченной, посеребренной и эполетной».

В годы пребывания в Москве Сергей Афанасьевич продолжал числиться «купеческим сыном» в Рязани. После 1830 года женился на Екатерине Александровне Москвиной, дочери шелкового фабриканта, представительнице известной московской купеческой фамилии.

Московская фабрика приносили семье около 10 000 рублей в год, на производстве работали 713 человек. К 1850 годам магазин «Военно-офицерских и статских вещей Сергея Живаго» считался одним из самых примечательных заведений столицы.

В дальнейшем Сергей Афанасьевич значился купцом 1-й гильдии, потомственным почетным гражданином, избирался в различные органы московского городского управления, заслужил репутацию общественного деятеля. Кроме городской службы он много сил и времени уделял вопросам развития предпринимательства и отечественной кредитно-финансовой системы, инициировал различные нововведения в этой сфере. Ему принадлежали инициативы создания банка при Московской думе и учреждения Московского кредитного общества, которое он сам и возглавил.

До конца жизни С.А. Живаго не терял связи с Рязанью. Именно с его родным городом оказались связаны самые значимые благотворительные проекты купца. Вместе с супругой они неодноетрано приезжали в город к родным Сергея.

Чета помогала вкладами рязанскому Казанскому монастырю, в 1855 году на пожертвованные Сергеем Афанасьевичем средства при монастыре была организована община для бедных девушек, «не имеющих средств к содержанию себя», в 1861 по его инициативе и при финансовой поддержке устроена небольшая больница.

В 1854 г. он внес в Московский опекунский совет на благотворительность 10 тыс. руб. «…с тем, чтобы обоего пола лицам купеческого и мещанского сословия Рязани, пришедшим в бедность по старости или по другим причинам, раздаваемы были процентные деньги с означенной суммы каждый год два раза: пред Св. Пасхой и Рождеством Христовым». Исполнять свой наказ он доверил городской думе Рязани.

Самой известной инициативой Сергея Афанасьевича стало создание Рязанского городского общественного банка. Как только подобные банки были узаконены в России, он разработал соответствующий проект для Рязани и выделил необходимую для учреждения такого банка сумму в 20 000 рублей в качестве первоначального капитала. Банк открылся 1 июля 1863 года. За 50 лет существования (1863–1913) прибыль банка Живаго составила 2,5 млн. руб.

Сергей Афанасьевич Живаго умер 3 августа 1866 года в Москве и был похоронен на кладбище Покровского монастыря (район Таганки).

5 октября 1849 года в Рязани родился журналист, редактор и издатель газеты «Московский телеграф» Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Первый выпуск газеты «Московский телеграф» вышел в свет 1 января 1881 года. Сведения и целые статьи, появившиеся накануне в Петербурге, на следующий день перепечатывались в Москве, опережая местные газеты на стуки.

В газете публиковались фельетоны Д.Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания. Газету продавалась в розницу и по подписке.

Отдельно стоит отметить были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями профессора и обсуждали в кружках затронутые им вопросы.

После 1 марта 1881 года запретили розничную продажу газеты и объявили предупреждение из-за цензуры. В 1882 году по распоряжению администрации газету закрыли на 6 месяцев – с апреля до ноября. Газета осталась прежней и читатели продолжили покупать выпуски по подписке.

В марте газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основных начал нашего государственного строя, и неверное освещение фактов о быте крестьян».

Умер Игнатий Игнатьевич в 1903 году.

Источники:

https://kraeved.rounb.ru/

https://ru.wikipedia.org/

https://www.ryazangov.ru/

https://biography.wikireading.ru/