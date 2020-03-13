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Летом на федеральных трассах планируют ограничить движение тяжеловесных транспортных средств

В летний период (предварительно, с 20 мая по 31 августа) 2020 года движение тяжеловесных транспортных средств по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием будет ограничено при значениях дневной температуры воздуха выше 32 °C. Как и в предыдущий летний сезон, проезд будет разрешен в период с 22:00 до 10:00. Эта мера поможет уберечь дороги от образования дефектов и разрушения. 

Ограничения будут действовать на всей территории страны, включая федеральные трассы, находящиеся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Напомним, что на автомобильных дорогах Российской Федерации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств.

В летний период для тяжеловесных транспортных средств ограничение будут вводиться путем внесения в специальное разрешение записи следующего содержания: «При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».

К категории тяжеловесных транспортных средств, в данном случае, относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.

В целях обеспечения сохранности государственного имущества Федеральным дорожным агентством разработан проект приказа «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2020 году», который в настоящее время проходит государственную регистрацию.

После государственной регистрации приказ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.

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